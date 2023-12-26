ВСУ совершили атаку на Крым — 671-й день спецоперации на Украине
Глава Крыма Сергей Аксёнов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии — 671-й день СВО
Новый, 671-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован вражеской атакой Крыма. В районе Феодосии оцеплена территория порта, на данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован — пояснил в своём Telegram-канале 26 декабря глава региона Сергей Аксёнов. Он также отметил, что взрыв был такой силы, что в ближайших домах выбило стекла.
Иван Шилов ИА REGNUM
Крым
«Жители нескольких домов будут отселены», — подчеркнул Аксёнов.
Советник главы Олег Крючков призвал местных жителей не выкладывать видео и фото происшествия.
На месте работают все профильные службы.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.