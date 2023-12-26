Волгоград, 26 декабря, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Руководство государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) «Волгоград-ТРВ» уволило трёх своих сотрудниц после их участия в костюмированной вечеринке, говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

После появления информации об этом частном мероприятии началось служебное расследование. По его итогам, руководство компании посчитало, что наряды сотрудниц на вечеринке нарушили этику телеканала.

Представители организации отметили, что мероприятие не было санкционировано руководством. В сообщении уточняются, что «Волгоград-ТРВ» расторгнул трудовые отношения с ведущей и двумя продюсерами.

Кроме того, руководство объявило строгий выговор заместителю директора по телевидению и радио, а замдиректор по кадрам получил уведомление о необходимости усилить воспитательную работу в коллективе.

Ранее в социальных появились фотографии девушек с частной костюмированной вечеринки. Одна из них оделась как героиня комиксов Харли Квинн. Ещё одна девушка имела костюм монахини.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря стало известно, что турецкий телеканал TGRT haber уволил ведущую новостей Мельтем Гюнай из-за стаканчика с эмблемой компании Starbucks. Эта организация считается в Турции произраильской.

Вместе с Гюнай уволили и режиссёра телеканала. В TGRT haber напомнили, что по всей Турции ведётся кампания бойкота израильской продукции и компаний, которые поддерживают Израиль.

В начале сентября в Красноярске заведующая детским садом потеряла работу после того, как опубликовала в социальных сетях свои откровенные фотографии.