Санкт-Петербург, 26 декабря, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Полиция разыскивает неизвестных, угрожавших матери ветерана специальной военной операции, избитого после замечания о неправильной парковке в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«22 декабря в отдел полиции в Ломоносовскому району Ленинградской области поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что в одной из соцсетей его мать получила от неизвестных сообщения с угрозами… Установлено, что заявитель является участником СВО», — говорится в сообщении, опубликованном в её Telegram-канале.

Отмечается, что на данный момент сотрудники полиции проводят проверку. Меры по установлению и задержанию злоумышленников уже приняты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря двое человек совершили нападение на 40-летнего мужчину, участника СВО, сделавшего им замечание по поводу того, что автомобиль Lexus был частично припаркован на прохожей части. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками полиции. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». 20 декабря один из нападавших был взят под стражу до 17 февраля 2024 года.