В Николаеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах и воздушной тревоге в Николаеве
Николаев, Украина, 26 декабря, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в городе Николаеве на Украине, сообщает украинское издание «Страна. ua».
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
На фоне этого в Николаевской, Кировоградской и Черкасской объявили воздушную тревогу. Информация о последствиях взрывов не уточняется.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 декабря украинский телеканал «Общественное» проинформировал о взрывах, которые произошли в Одессе в момент, когда Одесской области началась воздушная тревога. Днём 25 декабря взрывы прогремели в подконтрольном украинской армии российском городе Херсоне. Они фиксировались в пригороде Херсона Чернобаевке.