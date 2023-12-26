Николаев, Украина, 26 декабря, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в городе Николаеве на Украине, сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

На фоне этого в Николаевской, Кировоградской и Черкасской объявили воздушную тревогу. Информация о последствиях взрывов не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 декабря украинский телеканал «Общественное» проинформировал о взрывах, которые произошли в Одессе в момент, когда Одесской области началась воздушная тревога. Днём 25 декабря взрывы прогремели в подконтрольном украинской армии российском городе Херсоне. Они фиксировались в пригороде Херсона Чернобаевке.