Москва, 26 декабря, 2023, 02:31 — ИА Регнум. Отключение электричества в кинотеатре «Октябрь» в Москве привело к отмене премьерного показа нового фильма «Иван Васильевич меняет всё», сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

«Мы не можем рисковать доверием наших гостей, поэтому, к нашему огромному сожалению, мы вынуждены отменить и запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма «Иван Васильевич меняет всё», — говорится в сообщении.

Представители телеканала уточнили, что свет пропал сразу в нескольких зданиях из-за отключения двух кабельных линий.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 декабря в залах московского аэропорта Домодедово примерно на 10 минут погас свет. Причиной отключения электричества стали внутренние неполадки в энергосистеме. Отсутствие освещения не отразилось на осуществлении вылетов.