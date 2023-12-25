Вашингтон, 26 декабря, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов Америки подозревает Китай в сборе данных и слежке за американскими гражданами с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ), сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Tony Hisgett ФБР

«ФБР и другие службы полагают, что Китай мог бы использовать ИИ для сбора и накопления данных об американцах в невиданных ранее масштабах», — говорится в материале. В США полагают, что китайские власти собирают данные с целью вычисления американских шпионов и для слежки за чиновниками в Белом доме.

Кроме того, отмечается, что возросшие риски шпионажа со стороны Китая стали причиной проведения в октябре встречи ФБР и руководителей западных разведывательных ведомств с ведущими разработчиками искусственного интеллекта.

«Они работают над использованием ИИ для улучшения своих и без того масштабных хакерских операций, используя против нас наши собственные технологии», — приводит WSJ слова директора ФБР Кристофера Рэя.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в ходе беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Китай является одним из мировых лидеров в сфере разработок искусственного интеллекта. При этом Маск отметил, что ИИ представляет для человеческой цивилизации главнейший риск.