Белград, 25 декабря, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Толпа лиц, протестующих против результатов выборов 17 декабря в Сербии, отправилась шествием к управлению полиции Белграда, сообщает телеканал RTS1.

Кадр из видео

Речь идёт о более чем 1,5 тыс. сторонников прозападного блока «Сербия против насилия». Перед шествием протестующие перекрыли движение в центре города.

Полицейские перекрыли все улицы на пути движения демонстрантов. Кроме того, в городе приостановили движение общественного транспорта. Участники шествия требуют предоставить им информацию о сторонниках оппозиции, которых задержали 24 декабря во время беспорядков у здания администрации Белграда.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Сербии состоялись внеочередные выборы в Народную скупщину (парламент Сербии), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах республики. По итогам голосования правящая коалиция СПП (Сербская прогрессивная партия) президента страны Александра Вучича одержала победу. Она набрала более 47% голосов избирателей.

18 декабря в Белграде начались акции протеста оппозиционных сил, в том числе прозападной коалиции «Сербия против насилия». Их участники устроили беспорядки и пытались штурмом взять администрацию города. Они также напали на некоторых государственных деятелей. Полиции удалось разогнать протестующих.

25 декабря посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Сербия была первой страной, в которой Запад применил сценарий цветных революций. Дипломат отметил, что этот опыт западные страны использовали для подрыва стабильности в других государствах.