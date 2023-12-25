Симферополь, 25 декабря, 2023, 22:41 — ИА Регнум. В Крыму сроком до среды объявили штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и повышенной вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.

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«Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 25–26 декабря», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с вечера 25 декабря по утро 26 декабря в южный районах региона ожидается усиление западного ветра до 20-25 м/с.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Республике Крым о штормовом предупреждении объявляли 23 и 24 декабря в связи с ухудшением погодных условий. Тогда в пресс-службе главкома МЧС по республике предупреждали о возможности падения деревьев и шатких конструкций, что создаёт угрозу жизни и здоровью населения региона.