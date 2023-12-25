Черкассы, Украина, 25 декабря, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Суд в Черкасской области осудил депутата городского совета Черкасс на пять лет за то, что он выражал пророссийские взгляды во время телефонного разговора с родственниками из России, сообщила 25 декабря пресс-служба украинской прокуратуры.

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«Прокуроры в суде доказали, что депутат горсовета в течение июня — июля 2022 года в разговорах со своими близкими родственниками и знакомыми выражал пророссийские взгляды», — говорится в сообщении.

Следователи также обвинили депутата в том, что он восхищался президентом России Владимиром Путиным, поддерживал специальную военную операцию на Украине, а также желал победы российской армии. Решение суда можно будет обжаловать.

Отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 6 декабря сообщил, что на подконтрольной Киеву территории в приграничной зоне могут задержать человека за неправильное украинское произношение. Таким образом СБУ выявляет пророссийски настроенных жителей, а также «диверсантов».

Попавший в российский плен военнослужащий ВСУ 6 ноября сообщил, что многие украинские военные, возвращающиеся в города, устраивают расправы над мирными жителями, которых подозревают в поддержке России. Находят их по доносам соседей.