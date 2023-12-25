Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после заседания Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прошедшего 25 декабря в Санкт-Петербурге, пообщался с представителями иранской делегации, сообщило «РИА Новости».

РИА Новости / Павел Бедняков

По информации агентства, в Петербург в том числе прибыл министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади. Он подписал соглашение о свободной торговле с государствами, входящими в ЕАЭС. Его беседа с Путиным прошла после подписания документов.

Как сообщало ИА Регнум, саммит ЕАЭС начался 25 декабря. В ходе заседания Высшего совета союза Путин сообщил, что все его участники согласны утвердить декларацию о развитии сотрудничества между членами организации на период до 2030 года и на перспективу до 2045 года.

Саммит завершится 26 декабря. На мероприятие также прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Бизнес-посол «Деловой России» в Танзании Юрий Коробов отметил важность соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Он заявил, что оно будет полезно для всех участников, а в первую очередь для населения стран, подписавших соглашение. Объединение рынков позволит суммировать потенциалы входящих в него стран и усилить слабые отрасли, добавил эксперт.