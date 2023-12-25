Киев, 25 декабря, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Украина и Франция создают «артиллерийскую коалицию», которая начнёт работать в январе 2024 года, сообщила 24 декабря пресс-служба украинского минобороны.

MADELEINE KELLY/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

В ведомстве заявили, что пока в коалицию входит только Франция, но потом к ней могут присоединиться другие государства, желающие помочь Украине. Киев рассчитывает получать от Парижа самоходные артиллерийские установки Caesar и боеприпасы к ним.

Кроме того, планируется внедрение искусственного интеллекта в эти орудия для увеличения точности стрельбы. Испытания запланировали провести в 2024 году.

Сообщается, что о создании коалиции договорились в Париже замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк и делегация Сената Франции. Гаврилюк при этом призвал французскую сторону нарастить поставки боеприпасов для Украины.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине всё чаще жалуются на дефицит снарядов. Генерал ВСУ Александр Тарнавский 18 декабря заявил, что украинской армии пришлось свернуть ряд операций из-за снарядного голода.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко 20 декабря сообщил об острой нехватке боеприпасов и беспилотников в ВСУ. Он также заявил о проблемах со средствами ПВО.

23 декабря американский журнал Military Watch Magazine сообщил о жалобах украинских военных на дефицит снарядов. Они рассказали, что поставки боеприпасов в последнее время сократились на 80-90%, в день снарядов хватает на 10-20 залпов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ноябре отметил, что поставки Западом вооружений Украине не помогают ВСУ переломить ситуацию на фронте. Он также сообщил об больших потерях украинской стороны на донецком, запорожском и херсонском направлениях.