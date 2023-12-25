Москва, 25 декабря, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющей врачам скорой помощи медицинское вмешательство без согласия пациента в случаях, когда существует угроза его жизни. Документ 25 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Медикам разрешается помогать больному, если нет ярко выраженного отказа от него или его законного представителя. Ранее врачи могли спасать человека без его согласия только после консилиума. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в октябре 2019 года.

«В условиях оказания скорой медицинской помощи определить способность пациента понимать и осознавать значение своих действий (согласие либо отказ от медицинского вмешательства) бывает крайне затруднительно ввиду ряда особенностей оказания скорой медицинской помощи», — говорится в пояснительной записке авторов законопроекта.

Закон приняли в Госдуме в третьем окончательном чтении 14 декабря 2023 года. Совет Федерации одобрил его 22 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, в российской системе скорой помощи образовался дефицит водителей, управляющих медицинскими автомобилями. Проблемы начались в Москве, Татарстане, Новосибирской области и регионах Северного Кавказа. Водители увольняются из-за низкой оплаты труда.