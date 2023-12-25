Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибыв на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербург, вышел на улицу из автомобиля в расстёгнутом пальто и без шапки, а на вопрос, не холодно ли при такой погоде, ответил шуткой про свою лысину, сообщил ТАСС.

РИА Новости / Илья Питалев

«Всю жизнь хожу, поэтому волос нет», — сказал он.

Петербург встретил гостей холодной погодой так как, несмотря на небольшой мороз около трёх градусов, был сильный ветер и высокая влажность. Лукашенко при этом сказал, что в Белоруссии похожая погода.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко посещал Санкт-Петербург и в декабре 2022 года. Тогда он, несмотря на мороз около шести градусов вышел на улицу только в костюме и без шапки. Когда журналисты, спросили, не холодно ли ему белорусский лидер пошутил, что он — «питерский».