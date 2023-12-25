Москва, 25 декабря, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Криминальная драма Валерия Переверзева «Брат-3» получила прокатное удостоверение. Информация об этом появилась на сайте Министерства культуры РФ. В ведомстве назначили возрастной ценз для фильма — 18 +. Фильм появится в кинотеатрах с 17 января 20 24 года.

Кадр из фильма

Перед релизом «Брат 3» столкнулся с большим объёмом критики. Картина не является продолжением культовых картин Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» с Сергеем Бодровым младшим в главной роли. В фильме Валерия Переверзева играют Тимур Чилянов, Александра Вознесенская, Юрий и Владимир Торсуевы, Оливье Сиу, Наталья Репина, Эрик Робертс и Костас Мэндилор.

Сюжет «Брата-3» разворачивается в начале 2000-х в Тамбове. Он строится на взаимоотношениях главных героев — дочери генерала, которая влюблена в уличного художника, брата-близнеца генерала, возглавившего ОПГ в городе, двух грабителях-неудачниках. Лента объединяет в одну историю сразу несколько киноновелл.

Как сообщало ИА Регнум, в прошлом месяце Министерство культуры России не выдало фильму «Брат-3» прокатное удостоверение. Запланированная премьера 18 ноября не состоялась. Средства, потраченные на приобретение билетов, зрителям вернули, сообщил директор прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак. Но, накануне 17 числа прошла пресс-конференция перед планировавшимся показом. Информации о том, что у ленты ещё нет прав для выхода на широкий экран не сообщалось. Тизер «Брата-3» появился ещё летом в 2021 году.