Москва, 25 декабря, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца серийного маньяка Алексея Варакина. Он будет содержаться под стражей в СИЗО до 24 февраля 2024 года.

Во время судебного заседания обвиняемый пытался скрывать лицо, отворачивался от камер. Также он обратился к суду с просьбой об одиночном заключении.

Адвокат Варакина ходатайствовал о запрете определённых действий в качестве меры пресечения и обращал внимание, что маньяка ранее не судили и он проходил принудительное лечение.

В минувшие пятницу и субботу в Москве жертвой Варакина стали две проститутки, с которыми у него не получилось вступить в интимные отношения. Одной из таких он отрезал голову.

Как сообщало ИА Регнум, подозреваемый в убийстве девушки в жилом комплексе «Хедлайнер» на Мукомольном проезде в центре Москвы сознался в смерти ещё одной.

С последней, 25-летней жертвой, Варакин встретился в районе «Москва-Сити». Во время встречи она над ним посмеялась, за что тот её изрезал ножом. Она скончалась на месте происшествия.

После этого он нанёс себе травмы. В ближайшее время проведут ряд судебных экспертиз.