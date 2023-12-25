Москва, 25 декабря, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Акция Движения первых «Российский детский Дед Мороз» во всех 89 регионах России продолжает дарить праздник тем, кто встречает новогодние дни на работе или на службе, сообщили 25 декабря в пресс-службе «Движения первых».

АНО Движение Первых

Участники движения в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили работников заводов, магазинов, транспорта, охраны и многих других людей, которые помогают россиянам комфортно и безопасно провести Новый год в кругу семьи.

Председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров заявил, что благодаря акции «Российский детский Дед Мороз» люди, которые трудятся в новогодние праздники, смогут почувствовали новогоднее настроение. Это действительно замечательная идея, которую предложили и реализуют сами ребята, отметил Гуров.

В Москве участники акции посетили ВДНХ и поздравили сотрудников выставки «Россия», которые будут работать в новогоднюю ночь и новогодние праздники. В пресс-службе ВДНХ заявили, что там высоко ценят энтузиазм детей и подростков, искренне преданных своему делу и готовых изменить мир к лучшему.

Кроме того, «Движение первых» подарили праздник всем пассажирам и работникам московского аэропорта «Внуково», поздравив пилотов и бортпроводников авиакомпании AZUR air и сотрудников аэропорта

Активисты из Воронежской области поздравили почтальонов, побывали в почтовом отделении, узнали все сложности данной профессии, а также помогли разнести несколько писем. В Красноярском крае ребята поздравили сотрудников краеведческого музея. В Волгоградской области активисты поздравили работников Волго-Донского судоходного канала. Ребята из Донецкого колледжа пищевых технологий и торговли сделали открытки в виде снежинок, на которые приклеили бумажки с различными пожеланиями, а затем раздали их преподавателям. В Республике Татарстан участники акции поздравили работников аптек.

Свои поздравления, а также процесс подготовки участники акции «Российский детский Дед Мороз» опубликуют в соцсетях с официальным хештегом #РоссийскийДетскийДедМороз.

«Движение первых» образовано по распоряжению президента Владимира Путина в 2022 году. Своё название движение получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодёжи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля 2022 года Путин подписал закон о создании Российского движения детей и молодёжи. Идея создания единой организации обсуждалась на протяжении долгого времени. В том числе и сами дети предлагали эту идею на различных форумах и крупных проектах.

Глава государства 5 декабря 2023 года прибыл в Пятигорск, где провёл заседание наблюдательного совета «Движения первых».