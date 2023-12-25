Марьинка, ДНР, 25 декабря, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Кадры решающего боя российских войск за освобождение Марьинки в ДНР показали в сети. Видео ожесточённого столкновения ВС России и ВСУ оказались в распоряжении «Известий».

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855554" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В опубликованном ролике видно, как российские подразделения героически зачищали последние оставшиеся за ВСУ окопы. В некоторых местах перестрелки проходили буквально на расстоянии вытянутой руки. Зачистка украинского укрепрайона проходила при помощи артиллерии, действия военных координировали операторы дронов.

Как сообщало ИА Регнум ранее в тот же день, министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину об освобождении донецкой Марьинки от украинских формирований. Во время рабочей встречи при посещении фрегата «Адмирал Головко» в Санкт-Петербурге глава Минобороны заявил, что взятие населённого пункта повысит уровень защиты Донецк от обстрелов ВСУ и существенно отодвинет украинскую артиллерию. Шойгу особо отметил 150-ю дивизию и предложил Путину отметить госнаградами тех, кто отличился в боях за Марьинку.

Президент, оценивая их действия, отметил, что теперь перед российскими войсками открылся широкий оперативный простор. Путин заявил, что это отодвинуло от Донецка боевые подразделения ВСУ. Глава государства попросил Шойгу отблагодарить достойно проявивших себя причастных к освобождению Марьинки военных. В частности, он поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину. Путин пояснил, что по правилам службы сначала его необходимо было повысить до капитана, но президент имеет право в данном случае действовать по своему усмотрению.