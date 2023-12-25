Белград, 25 декабря, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Происходящие в Сербии протестные акции не являются чем-то новым и необычным, но демонстрируют уже отработанную Западом схему. Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что эта страна была первой, где Запад запустил сценарий цветных революций, чтобы на его основе подрывать стабильность во многих государствах мира. Об этом он рассказал в ходе брифинга после встречи с сербским президентом Александром Вучичем и министром иностранных дел Ивицей Дачичем.

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«Мы наблюдаем развитие сценария, в котором для нас ничего нового нет, он далеко не первый. Мы помним, что все эти бархатные, цветные, майданные революции и сценарии начинались именно в Сербии. Сербия была первой страной, где был запущен комплексный сценарий с гибридными методами. Он тогда состоялся, и после этого Запад взял за основу такие варианты подрыва внутренней стабильности», — уточнил он.

Продолжая эту тему, Боцан-Харченко добавил, что в Сербии Запад действовал по известным схемам. Но в то же время власти Сербии заявили, что ни о какой революции в республике речи не идёт.

Вместе с этим российский посол подчеркнул, что никто из россиян не имеет отношения к беспорядкам. По данным местной статистической службы, в республике находятся порядка 150 тыс. граждан России, но не все из них контактируют с посольством.

«Доподлинно известно, что к протестным делам они отношения никакого не имеют и никто не замечен. Мы, по крайней мере, такими данными и информацией не располагаем и никогда их не получали», — обратил внимание Боцан-Харченко.

До этого высокопоставленный дипломат отмечал, что протесты в Сербии проходят по сценарию майданов. Вучич, добавил посол, обладает неопровержимыми данными о подстрекательстве и поддержке беспорядков извне. В качестве одной из причин этого посол Боцан-Харченко назвал твёрдую позицию сербского лидера относительно неприсоединения к санкциям против России.

В воскресенье 17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в Народную скупщину (парламент Сербии) и муниципальные выборы в 65 городах и районах республики, в результате которых правящая коалиция СПП (Сербская прогрессивная партия) Вучича одержала победу, набрав более 47% голосов.

18 декабря в Белграде оппозиция, включая прозападную коалицию «Сербия против насилия», начала проводить протестные акции. Зачинщики пытались штурмом взять столичную администрацию, напали на ряд государственных деятелей. Полиции удалось разогнать митингующих, выставив оцепление. В результате беспорядков пострадали несколько правоохранителей, 35 участников задержали.