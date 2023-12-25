Москва, 25 декабря, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании маткапитала на ремонт таунхаусов и других объектов капитального строительства с отдельным выходом на земельный участок. Соответствующий документ 25 декабря разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

ИА Регнум

Согласно документу, семьи с детьми смогут направить средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отмечал важность этого документа, учитывая, что такой тип жилья становится России всё более популярным.

В документе при этом уточняется, что для получения части средств маткапитала (не более 50%) для реконструкции домов блокированной застройки необходимо будет предоставить сведения из единого госреестра недвижимости о праве собственности, копии разрешения на строительство. Оставшуюся часть средств можно будет использовать не ранее чем через полгода.

Как сообщало ИА Регнум, президент подписал 25 декабря закон, уточняющий выплаты материнского капитала. Так, с 1 января 2024 года материнский капитал будут выплачивать только тем, кто имел российское гражданство на момент рождения ребёнка, и только если ребёнок был гражданином страны по рождению. Маткапитал также выплатят жителям новых регионов России.

В 2024 году правительство проиндексирует материнский капитал на 7,5%. Выплата на первого ребёнка составит почти 631 тыс. рублей, на второго — почти 834 тыс. рублей.