* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 декабря, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Писатель Дмитрий Быков (признан в России иноагентом) обратился в суд, чтобы оспорить штраф в 40 тысяч рублей. Быков получил взыскание за то, что не указал свой статус иностранного агента в публикациях на странице в социальной сети, сообщили в Никулинском суде Москвы.

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«В суд поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении», — цитируют сотрудника суда «РИА Новости». — В середине декабря суд признал Быкова виновным по статье 19.34, части 4 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа за отсутствие маркировки иностранного агента в личных соцсетях».

Письменные возражения против взыскания 40 тысяч рублей в Никулинский суд от имени Быкова передал его представитель. Среди аргументов в пользу отмены штрафа в документе значится: «с учётом объективной стороны правонарушения и личности просил суд рассмотреть возможность назначения наказания ниже низшего предела либо прекратить производство в связи с малозначительностью».

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря 2023 года в Никулинском суде Москвы сообщили о наложении штрафа на писателя Дмитрия Быкова за отсутствие указания статуса иностранного агента в публикациях на своей странице в Telegram-канале. Это не первое денежное взыскание с Быкова за аналогичное нарушение. В июне этого года Никулинский суд назначил штраф на такую же сумму, а в октябре 2022-го — на 10 тысяч рублей.