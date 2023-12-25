Тегеран, 25 декабря, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Советник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Сейед Рази Мусави, более известный просто как Сейед Рази, погиб при ракетной атаке Израиля в Сирии. О последствиях обстрела окраин Дамаска сообщило 25 декабря агентство Tasnim.

(сс) / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGC

«В ходе атаки Израиля несколько часов назад погиб Сейед Рази Мусави, один из опытных и старейших советников КСИР в Сирии», — говорится в сообщении.

В январе 2020 года в результате авиаудара американских сил в районе аэропорта Багдада погиб другой высокопоставленный представитель КСИР, бывший командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского корпуса Касем Сулеймани. Тогда в Пентагоне заявили, что удар нанесли по личному приказу на тот момент президента США Дональда Трампа. Он позднее заявлял, что Вашингтон не гнушается ликвидацией тех, кого считает противником США, а ЦРУ организовало множество убийств.

В декабре 2023 года стало известно, что Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 млрд долларов за убийство Сулеймани.