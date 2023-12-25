Москва, 25 декабря, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Россия видит попытки третьих сил спровоцировать беспорядки в Сербии, заявил 25 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя произошедшие в Белграде протесты. Он подчеркнул, что Москва наблюдает за ними, но уверена в способности сербского руководства самостоятельно разрешить ситуацию в правовом ключе.

Кадр из видео

Как напомнил представитель Кремля, легитимность прошедших в стране выборов не ставится под сомнение, так как за этим следили наблюдатели, и процесс проводился в исключительно законодательном русле.

«Кроме того, налицо процессы и попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать беспорядки в Белграде. Это то, что мы наблюдаем. Не сомневаемся, что руководство республики обеспечит законность в стране», — заявил Песков.

Внутреннее дело

Песков подчеркнул, что сербские события — исключительно внутреннее дело страны, поэтому Россия, несмотря на долгие и дружественные отношения с сербским народом, не будет вмешиваться. Представитель Кремля выразил твёрдую убеждённость в самостоятельности властей страны.

«Нас объединяет общее историческое и культурное наследие, мы очень бережно относимся к нашим отношениям и очень дорожим», — сказал пресс-секретарь.

Предупреждение спецслужб

18 декабря лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич, выразив несогласие с победой правящей коалиции, вошли в здание избиркома, вручили «фотодоказательства» и якобы документы о нарушениях и требования об аннулировании результатов, и объявили голодовку. Через несколько дней, вечером 24 декабря, их соратники устроили митинг в центре Белграда и попытались штурмовать городскую администрацию. Флагштоками они снесли дверь и разбили окно, выкрикивали антиправительственные лозунги и оскорбления в адрес властей.

После случившегося премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Москва оповещала Белград о возможных беспорядках, ориентируясь на полученные спецслужбами сведения. Политик поблагодарила Россию за помощь и добавила, что на Западе это вряд ли оценят. О том, что за протестами в Сербии стоят западные кураторы, также заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Майданный сценарий

Охватившие Сербию протесты проходят по майданному сценарию: зачинщики получают поддержку извне с целью ослабления власти президента Александра Вучича. Об этом заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его словам, во время встречи они затронули тему протестов и обсудили двусторонние отношения. Как отметил Боцан-Харченко, сербский лидер обладает неопровержимыми данными о подстрекательстве беспорядков извне.