Москва, 25 декабря, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В ФК «Спартак» сообщили о намерении воссоздать вторую команду, которая существовала до мая прошлого года. Бывший полузащитник «красно-белых» Виктор Булатов рассказал, как относится к такой инициативе.

Алексей Колчин ИА REGNUM

«Это правильное решение, прослойка между молодёжным первенством и основой нужна. В «Спартаке» много молодёжи, этот период перехода во взрослый футбол необходим, пусть даже это и команда Второй лиги. Важно подобрать тренера, умеющего работать с молодёжью. Вся структура будет правильно выстроена: академия, ЮФЛ, молодёжные составы, «двойка» и основной «Спартак», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

Мнение Виктора Булатова совпадает с идеей руководства футбольного клуба. В «Спартаке» заявляют, что решение о возрождении второй команды принято для того, чтобы улучшить функционал клубной вертикали и создать дополнительные возможности адаптации юных игроков — воспитанников академии и футболистов из «молодёжки».

«Спартак-2» закрыли в 2022 году в связи с сокращением финансирования. Создали команду в 2013-м. Первые два сезона спартаковцы провели в третьем дивизионе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), а после этого поднялись до уровня Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Самым высоким достижением столичной команды в ФНЛ было пятое место в сезоне 2015/16. Накануне закрытия «красно-белые» заняли седьмую строчку в Первой лиге (ФНЛ).

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал португалец Томаш Амарал. К выполнению своих обязанностей Амарал приступит в начале 2024 года. В российский футбольный клуб он переходит из лиссабонской «Бенфики». Его предшественник на посту спортивного директора Британец Пол Эшуорт останется в «Спартаке». Эшуорт станет техническим директором.