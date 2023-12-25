Загреб, 25 декабря, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть чёткий план по Украине, но похоже, но этот план явно не предполагает её победу, заявило в опубликованной 23 декабря статье хорватское издание Advance.

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«Правда в том, что у США есть очень чёткий план для Украины, и он предполагает её полный крах», — говорится в публикации.

Авторы статьи указали на то, что военную помощь Киеву на 2024 год заблокировали и Соединённые Штаты, и Евросоюз. Журналисты не согласны с тем, как в Европе объясняют отказ выделить €50 млрд на поддержку Украины позицией Венгрии, наложившей вето на эту инициативу. В издании заподозрили западных союзников в сговоре.

В статье говорится о словах главы киевского режима Владимира Зеленского, что Запад не предаст Украину. Пока ситуация выглядит так, будто предательство началось, заявили авторы публикации.

Американский журнал Military Watch Magazine 23 декабря, ссылаясь на заявления украинских военных, сообщил, ВСУ испытывают острую нехватку снарядов в последнее время. Падение темпов стрельбы украинской артиллерии составило 90% до 10 залпов в сутки, рассказали журналистам.

Глава украинской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 24 декабря сообщил журналистам, что отряды ВСУ, удерживающие город, оказались очень тяжёлом положении из-за нехватки помощи от Запада. Они опасаются, что потеряют Авдеевку через несколько дней, если ситуация не изменится.