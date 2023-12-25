Москва, 25 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Рост цен на яйца в России стал одним из следствий ускорения инфляции, сообщила 25 декабря председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это один из параметров. Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает», — заявила глава ЦБ.

При этом Набиуллина объяснила рост цен на яйца высоким спросом. Так, высокий рост спроса опережает возможности предложения.

О самых болезненных санкциях

Председатель Банка России отметила, что самыми болезненными санкциями Запада для России стали отключение от SWIFT и заморозка российских активов. По её словам, к санкциям крупные банки были в значительной степени готово. О возможном отключении от международной платёжной системы SWIFT говорили с 2014 года.

Набиуллина подчеркнула, что проблемой стали именно международные платежи.

При этом заморозку активов частных лиц за рубежом она назвала нарушением базовых принципов защищённости резервов. Это негативный сигнал для центральных банков других стран, обратила внимание Набиуллина.

Как отметила глава регулятора, после успешного 2022 года многие стали думать, что России и море по колено, однако председатель ЦБ подчеркнула, что санкционное давление на страну продолжит усиливаться.

Глава Банка России поддержала действия ЦБ, который вёл и будет вести политику, нацеленную на устойчивый финансовый сектор, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы сохранять сбережения людей и бизнеса.

О валютном рынке

В России не ожидают резкого изменения ситуации на валютном рынке. Однако Набиуллина допустила, что по итогам ноября 2023 года доля чистых продаж валютной выручки экспортёрами может дойти до 100%. При этом в октябре чистые продажи валюты экспортёрами составили 107%.

По словам главы ЦБ, на рост продаж валюты экспортёрами влияет повышение цен на нефть, а также факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов. Также, как заявила Набиуллина, из-за высокой ставки по рублёвым кредитам часть экспортёров начали брать валютные займы, а потом продавать валюту для дальнейшей оплаты рублёвых расходов.

В интервью РБК Эльвира Набиуллина также заявила, что льготная ипотека в стране не будет экзотикой. Так, программа безадресной льготной ипотеки прекратит своё действие в июле, но адресная ипотека, которая пользуется спросом, в том числе семейная, останется. Глава регулятора пообещала развитие рыночной ипотеки и ипотечного кредитования.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что жители России получат «беспошлинные яйца» из Азербайджана и Турции. Он выразил надежду на снижение цен после Нового года, так как в преддверии праздника продукт всегда дорожает.

Минсельхоз освободит от таможенных пошлин ввозимые 1,2 млрд куриных яиц сроком до 30 июня 2024 года. В ведомстве тогда заявили, что обнуление пошлин — оперативная мера для насыщения внутреннего рынка.

Федеральная антимонопольная служба 1 декабря предложила российским ретейлерам ограничить наценку на яйца на уровне не более 5%. С начала 2023 года подорожание достигло 36,5%, а в годовом выражении — на 40,3%.