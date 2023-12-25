Тула, 25 декабря, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Двенадцатикратный чемпион СССР и России по велоспорту Евгений Власов скончался в возрасте 90 лет, сообщила 25 декабря Федерация велосипедного спорта России в Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала Федерации велоспорта России

«С прискорбием сообщаем, что 25 декабря в возрасте 90 лет скончался Евгений Дмитриевич Власов — мастер спорта международного класса по велосипедному спорту, мастер спорта по мотоциклетному спорту», — сообщили в федерации.

Отмечается, что Власов был рекордсменом мира, участником шести чемпионатов мира, 12-кратным чемпионом СССР и РСФСР по велоспорту в гонках за лидером.

Спортсмен зарегистрировал 30 патентов и авторских свидетельств на изобретения и промышленные образцы. За время тренерской работы он подготовил более 20 мастеров спорта и шесть чемпионов.

Федерация велосипедного спорта выразила родным, близким, коллегам и воспитанникам Власова глубокие соболезнования.

Прощание пройдёт в Туле 27 декабря.

Власов родился в Туле 6 октября 1933 года. В 1949 году окончил среднюю школу, в 1953 году техникум, получил два высших образования.

С 1953 года он был постоянным победителем и призёром международных соревнований в Туле, Брно, Клайпеде, Тбилиси, Таллине. Участвовал в шести чемпионатах мира в Чехословакии, Японии, Германии, Испании, Норвегии, Италии в составе сборной.

Звание мастера спорта по мотоциклетному спорту Власов получил в 1959 году, через два года — звание мастера спорта по велоспорту, в 1979 году он стал мастером спорта международного класса.

В 1974 году Власов стал неоднократным рекордсменом СССР, в 1979 — рекордсменом мира. Звание чемпиона СССР и России завоёвывал 12 раз — в 1977, 1980, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 годах.