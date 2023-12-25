Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу во время посещения фрегата «Адмирал Головко» 25 декабря в Санкт-Петербурге.

Как ранее в этот же день сообщало ИА Регнум, Путин принял участие в церемонии поднятия военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко» на территории судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. По видеосвязи глава государства также дал разрешение на поднятие флага на ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», поступающих в состав Военно-морского флота. «Адмирал Головко» оснащён ракетами «Калибр», «Оникс» и другими ударными комплексами и обладает высокой манёвренностью.

Во время церемонии российский лидер заявил, что странаукрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях. По словам Путина, страна обязательно реализует планы по строительству кораблей. На верфях в разных стадиях готовности находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов, добавил глава государства.