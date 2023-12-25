Киев, 25 декабря, 2023, 17:39 — ИА Регнум. В зоне специальной военной операции погиб вступивший в тероборону ВСУ украинский актёр театра и кино Богдан Колесник. Об этом его знакомые сообщили 25 декабря в социальных сетях.

kino-teatr.ru Богдан Колесник

С началом СВО актёр добровольно вступил в тероборону и отправился на передовую. Самыми известными ролями артиста были герои сериалов «СуперКопы», «Опер по вызову», «Выходите без звонка» и «Чёрные кошки». Колесник участвовал в постановках театра Личности и Украинского Современного Театра. О смерти актёра сообщило украинское издание «Страна. UA».

Как сообщало ИА Регнум, другого примкнувшего к ВСУ актёра, Сергея Коротецкого, ликвидировали в районе Авдеевки. Он был артистом Харьковского театра, снимался на телевидении и играл в театре.

Перед этим сообщалось о смерти в зоне СВО двух актёров из сериала «Возвращение Мухтара», аналогичным образом по своей воле вступивших в ВСУ. 9 декабря стало известно о гибели Василия Кухарского, через несколько дней, 11 декабря, СМИ сообщили о гибели Андрея Павленко, сыгравшего в нескольких сезонах сериала.