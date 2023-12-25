Москва, 25 декабря, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Участники скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой ничем не могут удивить, кроме голого зада. Так прокомментировал вызвавшее резонанс мероприятие в московском клубе актёр Стас Садальский.

Александр Щербак/ТАСС Стас Садальский

«Сама Ивлеева — дремучая тундра, но её компания (посетившие вечеринку артисты ― Прим. ред.) мне казались умнее и интереснее её. Печально, что так выглядит элита России. Кроме голой ж***, они ничем не могут удивить», — возмутился в беседе с NEWS. ru Садальский.

Артист признался, что сам всегда выступает за различные интересные творческие акции ― «все жанры хороши, кроме скучного». Однако, считает актёр, в данном случае у Ивлеевой не получилось эффектно развлечь публику. При этом Садальский добавил, что блогера и гостей мероприятия не стоит наказывать за участие в такой вечеринке.

Как сообщало ИА Регнум, «голая» вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды, гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса ― Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

После негативной общественной реакции на произошедшее блогер извинилась, признала, что осознала свою ответственность за произошедшее, и заявила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

На премьере ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» 23 декабря Киркоров заявил, что он совершенно не ожидал увидеть то, что увидел, придя на мероприятие, поэтому сразу сказал своей помощнице, что его участие окажется недолгим и символическим.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородинпризвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

Актриса и телеведущая Мария Шукшина считает, что артистов, замеченных на «голой» вечеринке у Ивлеевой, нужно удалить из жизни российского общества. Она отметила, что по решению Роскомнадзора из Сети удаляются некоторые снимки с этого «шабаша», однако нужны более радикальные меры — немедленный и полный заслон в медиапространстве.