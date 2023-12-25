Москва, 25 декабря, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» доработал автомат АК-12 с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции на Украине. Поставки обновлённой модели в российскую армию начнутся в январе 2024 года, сообщил 25 декабря на телеканале «Россия 24» глава предприятия Алан Лушников.

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«Мы отработали с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе СВО. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке и в январе начнём отгрузку новых АК-12», — рассказал он.

Лушников сообщил журналистам, что концерн доработал конструкцию автомата, чтобы он стал удобнее в эксплуатации. Кроме того, новое оружие сделали более надёжным, добавил он.

Руководитель предприятия также рассказал, что «Калашников» начал отгружать заказчику первую партию модернизированных беспилотников «Куб». Это барражирующий боеприпас с усиленным действием. Лушников подчеркнул, что получилось фактически новое изделие.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря концерн «Калашников» заявил, что поставки АК-12 в российскую армию в 2023 году выросли почти вдвое в сравнении с 2022 годом. Предприятие выполнило в срок все обязательства по изготовлению автоматов в этом году.

14 декабря стало известно, что Тульский патронный завод разработал патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия. Он пробивает легкобронированную технику, а размеры патрона позволяют его использовать в том числе в автоматах Калашникова.