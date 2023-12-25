В Раде предложили ограничить в правах уехавших украинцев
В Раде хотят ограничить права уехавших и не вставших на воинский учёт украинцев
Киев, 25 декабря, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Уехавших из страны и не вставших на воинский учёт украинцев предложили лишить прав на консульские и банковские услуги, заявил 25 декабря член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко.
«Может быть, не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное», — процитировало его издание «Страна. UA».
Помимо этого уехавшим украинцам могут заблокировать банковские карты.
Как сообщало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер 23 декабря заявил, что украинцы не верят в успешность боевых действий и пытаются сопротивляться насильственной мобилизации. По его словам, только от Киева зависит, как она проходит, но кого бы ни призывали, никто не верит в успех, соответственно, люди либо погибают, либо сдаются в плен, либо сбегают, добавил он.
Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил 24 декабря, что демобилизация призванных в ВСУ украинцев не планируется до завершения российской спецоперации. По его словам, сейчас неуместно даже слово «демобилизация». При этом он отметил, что она не зависит от количества новых мобилизованных.