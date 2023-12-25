Киев, 25 декабря, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Уехавших из страны и не вставших на воинский учёт украинцев предложили лишить прав на консульские и банковские услуги, заявил 25 декабря член оборонного комитета Верховной рады Вадим Ивченко.

Известия/Тарас Петренко

«Может быть, не будут предоставляться консульские услуги, то есть если просроченный паспорт, никто новый не предоставит. Не будут оказывать консульские услуги в виде доверенности, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное», — процитировало его издание «Страна. UA».

Помимо этого уехавшим украинцам могут заблокировать банковские карты.

Как сообщало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер 23 декабря заявил, что украинцы не верят в успешность боевых действий и пытаются сопротивляться насильственной мобилизации. По его словам, только от Киева зависит, как она проходит, но кого бы ни призывали, никто не верит в успех, соответственно, люди либо погибают, либо сдаются в плен, либо сбегают, добавил он.

Глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил 24 декабря, что демобилизация призванных в ВСУ украинцев не планируется до завершения российской спецоперации. По его словам, сейчас неуместно даже слово «демобилизация». При этом он отметил, что она не зависит от количества новых мобилизованных.