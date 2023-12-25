Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Россия укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях. Об этом президент Владимир Путин заявил 25 декабря во время церемонии подъёма флагов на новых кораблях ВМФ в Санкт-Петербурге.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана», — пообещал Путин.

Глава государства поблагодарил трудовые коллективы предприятий за профессионализм и высокую самоотдачу, а экипажам кораблей пожелал достойной службы на благо России.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл на территорию судостроительного завода «Северная верфь». Там он 25 декабря разрешил поднять военно-морской флаг на фрегате «Адмирал Головко». Также глава государства дал разрешение поднять флаг на ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».

Министр обороны Сергей Шойгу 15 сентября заявил, что 12 кораблей поступят в состав ВМФ России до конца 2023 года.