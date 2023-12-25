Казань, 25 декабря, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Хоккеисты казанского «Ак Барса» Никита Евсеев и Дамир Жафяров намерены расторгнуть свои контракты с клубом. Причиной стала «спортивная дискриминация». Об этом заявил хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы игроков «Ак Барса».

РИА Новости/Алексей Филиппов Дамир Жафяро

Бабаев обратился в КХЛ с заявлением на действия главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова.

«Мы подали заявление в лигу на действия главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Регламентом лиги такой ход предусмотрен, мы можем обращаться и расторгнуть контракты», ― заявил Бабаев в беседе с «Чемпионатом».

Агент добавил, что претензий к руководству клуба нет, поскольку все обязанности «Ак Барс» выполняет в полном объёме.

По регламенту КХЛ контракт можно расторгнуть после обращения в дисциплинарный комитет лиги, одним из оснований как раз является спортивная дискриминация.

Как сообщало ИА Регнум, казанский клуб «Ак Барс» 31 октября на выезде обыграл СКА из Санкт-Петербурга в рамках матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/24. Основное время встречи завершилось со счетом 3:2.

После 24 сыгранных матчей «Ак Барс» с 16 победами и 34 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА, набрав лишь 24 очка в 23 поединках, располагается на восьмой позиции Западной конференции.