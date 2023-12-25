Каир, 25 декабря, 2023, 17:02 — ИА Регнум. В Египте при загадочных обстоятельствах умер репортёр Мохаммед Аль-Алави, разоблачивший сделку по покупке тещей главы киевского Владимира Зеленского роскошной виллы на побережье Красного моря, сообщило ClearstoryNews.

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«Тело журналиста нашли с многочисленными ссадинами, переломами и синяками», — говорится в материале.

Репортёра нашли неподалеку от дороги Эль-Хадаба. Предварительное расследование предполагает причастность группы украинских граждан.

Источник в местной полиции заявил, что мужчину жестоко избили.

Брат погибшего Ахмед Аль-Алави сообщил, что Мохаммед получал многочисленные угрозы после публикации своего расследования. Теперь Ахмед опасается за жизнь своей семьи. По его словам, полиция разрабатывает версию, согласно которой группа украинских граждан действовала по личному указанию Зеленского или другого должностного лица в офисе главы киевского режима.

Мохаммед Аль-Алави получил широкую известность после того, как провёл расследование и выяснил, что украинка Ольга Кияшко приобрела виллу в курортном городке Эль-Гуна, который называют «городом миллионеров», за пять миллионов долларов. Многие эксперты стали подозревать, что за покупкой виллы тёщи Зеленского стоят коррупционные мотивы. Главу киевского режима обвинили в присвоении средств, выделенных США и ЕС на помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в июне бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник заявил, что Зеленский превратился в аватара группы циничных и жёстких олигархов, занимающих разграблением страны и передаваемой Киеву западной помощи. Он тогда напомнил о появлении в Мексике гранатомёта, который ранее передавался Западом в качестве помощи украинской армии.

В марте депутат Верховной рады Гео Лерос обвинил Зеленского в огромных хищениях при закупках вооружений. Между тем на Украине политику главы киевского режима по борьбе с коррупцией назвали показухой перед Западом.