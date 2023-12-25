Долгопрудный, Московская область, 25 декабря, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Река Уча в Подмосковье помимо льда покрылась всплывшей мёртвой рыбой. Видео, которым поделился источник ИА Регнум, сняли в селе Марфино.

Кадр из видео

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Очевидец рассказал, что из-за всплывшей рыбы запах на реке Уче оставляет желать лучшего. Ещё часть рыбы не достигла поверхности воды и осталась подо льдом. Местные жители обеспокоились сложившейся экологической ситуацией — Уча проходит через всё село и впадает в Клязьму.

Как сообщало ИА Регнум 16 декабря, российские учёные проанализировали возможные причины недавней массовой гибели сардины-иваси у берегов Японии и выдвинули гипотезы о нехватке кислорода и потере подвижности в холодной воде. О гибели рыбы японские СМИ начали сообщать неделю назад, в частности, в порту Накири обнаружили порядка 85 тонн мёртвой рыбы. Представитель Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» также отметил, что это могло произойти, если рыба спасалась от преследования хищниками: лакедрами, дельфинами, белухами и тунцами.