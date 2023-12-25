Ватикан, 25 декабря, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Папа римский Франциск обратился к верующим с благословением «Urbi et Orbi» («К городу и к миру») по случаю Рождества Христова по григорианскому календарю. Он призвал сказать «да» миру и «нет» войне, поскольку войны знаменуют собой «поражение без победителей и непростительную глупость». Его процитировал портал Vatican News.

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«Мы должны сказать «да» миру и «нет» войне. Папа сказал, что в эти времена, отмеченные «печалью и тишиной» <…> он молится за мир во всём мире и призывает приложить все усилия, чтобы остановить насилие и помочь тем, кто страдает», — сообщило издание.

Понтифик призвал сказать «нет» и оружию, так как его рано или поздно могут использовать в войне из-за человеческой слабости. Он обратил внимание, что его производство и торговля растут, в то время как потраченные на это средства могли пойти на хлеб для голодающих.

«Он осудил интересы и прибыли, которые управляют «марионеточными нитями войны». Их необходимо выявить, поскольку они часто неизвестны широкой общественности. Он молился, чтобы с Божьей помощью мы могли приложить все усилия к тому дню, когда «народ не поднимет меч на народ», — подытожили журналисты.

Предстоятель Католической церкви сообщил, что молится за благополучие людей в Сирии, Йемене, Ливане и Украине. Помимо этого, он помолился за окончание палестино-израильского конфликта, выразив соболезнования жителям сектора Газа и всего региона. Папа римский скорбит о жертвах нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, призывая освободить заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

Как сообщало 24 декабря ИА Регнум, по словам посланника Папы римского кардинала Маттео Дзуппи, в решении украинского конфликта «что-то движется». Он поделился, что посещал Москву, Киев, Вашингтон и Пекин, и все, с кем он контактировал, признали роль Святого престола. Представитель Ватикана добавил, что не может быть, чтобы кроме оружия не было другого способа решить украинский конфликт.