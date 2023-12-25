Москва, 25 декабря, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров уладил конфликт с охранником, которого фактически сбросил со сцены во время концерта в Москве, сообщил 25 декабря РЕН ТВ адвокат Александр Добровинский.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Ситуацию с охранником, которого толкнул Филипп Киркоров, утрясли сразу же после инцидента», — сказал он.

Как сообщил Добровинский, инцидент произошёл ещё в сентябре. После этого к Киркорову приходил следователь, они обсудили детали, и впоследствии стороны договорились. Адвокат выразил мнение, что историю стали раскручивать теперь, чтобы очернить певца после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Про скандал Киркорова с охранником 25 декабря сообщила KP.RU. По информации издания, после концерта Ани Лорак певец повёл к ней группу поклонников, желающих подарить цветы, но дорогу преградил охранник. Охранник рассказал журналистам, что повернулся спиной, пока по телефону пытался получить разрешение пропустить группу, в этот момент Киркоров столкнул мужчину со сцены. Он от падения получил травму ноги.

Как сообщало ИА Регнум, Киркоров 23 декабря в беседе с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым попытался оправдаться за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой. Он сказал, что, когда увидел происходящее, согласился только на бэкстейдж, а потом ушёл.