Москва, 25 декабря, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый электробусный парк в столичном районе Новокосино.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«С каждым годом наращиваем количество электробусов в Москве, приближаемся к 1,5 тыс. Для этого нужно было создать несколько парков. Это вот шестой парк — три уже реконструировали, а три новых построили», — заявил мэр в разговоре с сотрудниками электробусного парка. Он добавил, что новый парк будет обслуживать 12 маршрутов, 40 тыс. жителей будут обслуживаться каждый день. «И от вашей работы будет зависеть, насколько они точно по расписанию доедут на работу и домой, так что ответственность на вас большая», — отметил мэр.

Сергей Собянин также поздравил их с наступающим Новым годом.

Строительство электробусного парка на Салытковской было начато в декабре 2021 года и завершено через два года. Новый парк предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 100 электробусов большого класса. С декабря 2023 года парк обслуживает четыре маршрута. До конца I квартала 2024 года электробусы должны выйти еще на восемь маршрутов.

Ввод в эксплуатацию нового электробусного парка позволит увеличить количество электробусов на городских маршрутах, улучшить транспортные связи ВАО и ЮВАО с другими административными округами Москвы и подмосковными городами Реутов и Люберцы, где проживают более 2,5 млн человек, повысить регулярность и безопасность движения наземного городского транспорта, а также снизить негативное воздействие на экологию города. На территории парка «Салтыковка» размещено: 13 современных ультрабыстрых зарядных станций, производственный корпус, оснащённый современным оборудованием для обслуживания и ремонта электробусов, моечный и складской корпус, а также контрольно-технический пункт и необходимая инженерная инфраструктура (трансформаторная подстанция). Для москвичей в парке будут проводиться экскурсии и дни открытых дверей.