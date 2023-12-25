Алёшки, Херсонская область, 25 декабря, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Российские военные спасли украинскую женщину-военнослужащую, которую сослуживцы бросили на поле боя в районе села Крынки в Херсонской области, сообщил 25 декабря глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

РИА Новости / Павел Лисицын

Губернатор сообщил, что российские десантники и морские пехотинцы под Крынками разгромили ВСУ в стрелковом бою. После этого на поле боя осталось много убитых и раненых.

«Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе наш беспилотник, подала рукой просьбу о помощи», — сообщил Сальдо в комментарии к видео.

Российские военные эвакуировали раненую, которую украинские военные бросили на поле боя, и оказали ей медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинская армия не может найти способ привлечь в армию ещё 500 тысяч человек. По его словам, добровольцы закончились.

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