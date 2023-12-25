Москва, 25 декабря, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Бывшего заместителя председателя Центробанка Константина Корищенко освободили по делу о растрате активов «Инвестбанка» на сумму около 1,4 млрд рублей. Такое решение 25 декабря принял Московский городской суд.

«Московский городской суд изменил приговор Таганского районного суда в отношении экс-заместителя председателя ЦБ Константина Корищенко», ― сообщили в пресс-службе суда.

В судебной инстанции пояснили, что бывшего зампреда Центробанка освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Кроме того, суд освободил второго фигуранта дела — предпринимателя Максима Пальчуна.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании Корищенко, который на тот момент был завкафедрой в РАНХиГС, стало известно летом 2021 года. Дело, фигурантом по которому он проходил, связано с растратой свыше 1,4 млрд рублей в «Инвестбанке». Корищенко за некоторое время до отзыва лицензии этого банка был в числе его руководителей.

В сентябре 2023 года Корищенко и Пальчуна приговорили к семи годам колонии. Также зампреда Центробанка обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.