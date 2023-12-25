Рига, 25 декабря, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Латвия отправила Украине 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость машин оценивается почти в один миллион евро, сообщил портал Delfi.

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По данным службы государственных доходов, Латвия передала Киеву 271 автомобиль на сумму €903,5 тыс. евро. При этом правительство рассматривает возможность передачи Украине еще 34 машин, стоимость которых оценивается в €161,8 тыс. (около 16 млн рублей).

Сейм Латвии 16 февраля единогласно принял в срочном порядке поправки в закон «О поддержке гражданского населения Украины». Эти поправки позволили безвозмездно передавать принадлежащие государству транспортные средства в собственность киевского режима. Так, в частности, появилась возможность передать Украине те транспортные средства, которые конфисковали в Латвии у нетрезвых водителей.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в качестве гуманитарной помощи Латвия отправила Украине несколько автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Всего Киев тогда получил восемь подержанных легковых автомобилей стоимостью в €18,5 тыс. Предположительно, эти автомобили передали частям украинской армии, а также украинским медицинским организациям.

В ноябре глава МИД Латвии Кришьянис Кариньшига признал, что Рига вынуждена помогать Украине, хотя и не рада этому. По его словам, на Западе понимают, что кризис на Украине не кончится быстро и придётся нести новые расходы.