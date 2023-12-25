Москва, 25 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. 81-й бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ, входит в состав «Уралвагонзавода» (УВЗ) госкорпорации «Ростех») успешно выполнил план по ремонту и модернизации БТР-82А, передав Министерству обороны финальную в этом году партию бронетранспортёров, сообщили 25 декабря в пресс-службе УВЗ.

Александр Река/ТАСС

«Последняя в этом году партия отремонтированных бронетранспортеров БТР-82А отправлена заказчику», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что на заводе не только ремонтируют бронетранспортёры, но также проводят их модернизацию. На предприятии улучшают технические, эксплуатационные и эргономические характеристики военной техники, а также значительно продлевают срок её эксплуатации.

БТР-82А приняли на вооружение российской армии в 2013 году, заменив советский БТР-80, принятый на вооружение в 1985 году. Новые бронемашины оснастили скорострельной 30-мм пушкой 2A72 для БТР-82А, спаренной с 7,62-мм пулемётом Калашникова.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров 25 декабря сообщил о многократном увеличении объёмов производства и поставок вооружений для российской армии в этом году. По ряду позиций поставки выросли в 10–12 раз.

Министр обороны России Сергей Шойгу 19 декабря сообщил, что российское вооружение превосходит натовское по характеристикам. Он отметил, что это стало понятно в тяжёлых условиях специальной военной операции на Украине.