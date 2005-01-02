Весь мир, 2 января, 2005, 22:06 — ИА Регнум. В Юго-Восточной Азии 1,8 млн. человек нуждаются в оказании немедленной помощи продовольствием. По словам Джана Энгланда, главы комиссии ООН, ответственного за распределение чрезвычайной помощи только в Шри Ланке число нуждающихся составляет 700 тыс. человек. Еще около 1 млн. - в Индонезии, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на Reuters. Мировое сообщество выделяет более $2 млрд. на помощь странам, пострадавшим от катастрофы в Южной Азии. По оценкам ООН, число жертв трагедии может превысить 150 тыс. Подтверждена гибель 127 тыс. человек.