Луганск, 25 декабря, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Луганская Народная Республика принимает участие в акция «Коробка храбрости» партии «Единая Россия» уже второй год подряд. В этом году к акции присоединились депутаты, активисты местных отделений партии, министерства и ведомства ЛНР, учащиеся республиканских школ и колледжей, спортивные организации, предприниматели и просто неравнодушные жители.

ER.ru В ЛНР единороссы порадовали тысячи ребят в рамках акции «Коробка храбрости»

За время акции активисты собрали рекордное количество самых разнообразных подарков «за храбрость» — порядка 85 тысяч. А участие в сборе игрушек приняло более 17 тысяч человек. Они собрали множество игрушек, настольных и развивающих игр, книг, наборов для творчества, карандашей, красок, альбомов, пазлов и многого другого. Это доказывает, что в ЛНР живут действительно неравнодушные люди, которые не могут пройти мимо чужой боли и всегда готовы помочь и поддержать.

ER.ru В ЛНР единороссы порадовали тысячи ребят в рамках акции «Коробка храбрости»

Как отметила депутат Народного совета ЛНР, сопредседатель Луганского регионального совета сторонников партии Антонина Машкова, особенно такая помощь важна для ребят, которые лежат в больницах и вынуждены проходить болезненные и неприятные процедуры, а также для детей, которые проживают в пунктах временного размещения и на прифронтовых территориях. Для них это еще одна возможность порадоваться и ненадолго забыть о трудностях.

ER.ru В ЛНР единороссы порадовали тысячи ребят в рамках акции «Коробка храбрости»

«Игрушек было просто невероятно много, жители очень активно отозвались, в очередной раз доказав, что у нас живут отзывчивые и щедрые люди. И знаете, игрушек настолько много, что мы передавали их не только в больницы, но и на прифронтовые территории, и даже для детей Херсонской области. Мы понимаем, как это важно помогать тем, кто в этом нуждается, потому что сами были в такой же ситуации. И мы до сих пор продолжаем передавать ребятам игрушки, которые с любовью собирали наши жители», — отметила Антонина Машкова.

ER.ru В ЛНР единороссы порадовали тысячи ребят в рамках акции «Коробка храбрости»

Сейчас активисты передают игрушки в отдаленные населенные пункты, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Так, депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров доставил игрушки и канцелярию юным жителям Кременной.

«Каждый из живущих здесь ребят — это настоящий герой. ВСУ разрушили их дома, но ребята не теряют оптимизма и веры в добро. А мы делаем все возможное для того, чтобы они смогли порадоваться побольше. И знаете, когда мы вручали ребятам игрушки, их счастливые глаза невозможно описать — это придает сил и уверенности в том, что наше дело правое и ради счастливого и мирного детства наших детей стоит бороться дальше», — поделился Юрий Юров.

ER.ru В ЛНР единороссы порадовали тысячи ребят в рамках акции «Коробка храбрости»

Антонина Машкова добавила, что жители Донбасса за девять лет усвоили, что не бывает чужой беды и чужих детей, поэтому всегда с готовностью приходят на помощь нуждающимся.