Мелитополь, 25 декабря, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Партийный проект «Единой России» «Новая школа» стартовал одним из первых в Запорожской области. Координатором стала проректор Мелитопольского государственного университета, теперь уже депутат и руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Запорожской области Ангелина Ярчук.

ER.ru В Запорожской области подвели итоги работы партпроекта «Новая школа»

За это время в рамках партпроекта было отремонтировано 72 образовательных учреждения, хотя первоначально планировалось отремонтировать только 20 школ. В 16 из них обновили кровлю, а в 41 — сантехнику и инженерные сети.

«Мы не просто обновляем школы, но и создаем место, где обучение будет приоритетом. Хотим, чтобы каждый ученик и родитель чувствовали, что они важны и что могут влиять на то, как выглядит образовательная среда», — рассказала Ангелина Ярчук.

Первого сентября 172 школы региона приняли более 4500 первоклассников. При поддержке «Единой России», РДДМ «Движение первых» и шефов-регионов, каждый первоклассник получил ранец, наполненный необходимой канцелярией для учёбы.

ER.ru В Запорожской области подвели итоги работы партпроекта «Новая школа»

Благодаря помощи шефских регионов в библиотеки и школы Запорожской области доставлено более 300 000 книг. «На сегодняшний день школы и библиотеки полностью оснащены всем необходимым для качественного учебного процесса, включая художественную литературу», — добавила координатор партпроекта Ангелина Ярчук.