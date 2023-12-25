Херсон, 25 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар из РСЗО HIRMAS по школе и детскому саду в селе Максима Горького в Херсонской области, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украинские военные осуществили очередной обстрел гражданской инфраструктуры в ночь на 23 декабря.

Ракетный снаряд системы залпового огня американского производства угодил в здание действующей школы. В результате удара частично обрушился вход в школу и пострадал охранник. У него диагностировали контузию средней тяжести.

Сразу после этого ещё один снаряд упал в 20 м от здания детского сада «Колосок». В здании выбило стёкла, обошлось без пострадавших.

В ноябре в Минздраве РФ отметили, что украинские военные специально бьют по гражданской, в том числе медицинской, инфраструктуре в новых регионах России. ВСУ стараются нанести как можно больше вреда и убить как можно больше мирных людей, указали в ведомстве.