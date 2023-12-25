Москва, 25 декабря, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Российское правительство подготовит предложения о создании в Донецке креативного кластера, включающего киностудию. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами Общественной палаты. Перечень опубликовали 25 декабря на сайте Кремля.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Правительству РФ подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики и Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения о создании в Донецке креативного кластера, включающего в себя центр развития креативных индустрий, киностудию, школу и колледж креативных индустрий», ― говорится в перечне поручений.

Ответственными за исполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина, главу ДНР Дениса Пушилина и секретаря Общественной палаты Лидию Михееву. Выполнить поручение главы государства необходимо до 15 февраля 2024 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Владимир Путин 3 ноября провёл встречу с членами Общественной палаты. В ходе мероприятия российский лидер затронул ряд важных как внутренних вопросов, так и высказался относительно событий мировой повестки.

Глава государства выразил надежду, что безопасность в новых регионах наступит не в отдалённом времени.

Он также сказал, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России. Президент отметил, что хотя ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области называют новыми регионами, для России они совсем не новые. Называть их «новыми старыми» тоже не годится. Он напомнил, что все эти территории издавна входили в состав российского государства.

Российский лидер добавил, что украинские власти ущемляли права русского населения на подконтрольных территориях и начали его уничтожать, поэтому Москва не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.