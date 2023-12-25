Москва, 25 декабря, 2023, 15:53 — ИА Регнум. В подмосковном посёлке Горки воры проникли в частный жилой дом и вынесли имущества примерно на миллион рублей. Зайдя через подвальную дверь, они помахали рукой камере видеонаблюдения. Об инциденте рассказал Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855499" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Грабители обошли все три этажа и смогли взять деньги из сейфа, украшения из шкатулок. Сигнализацию хозяева не устанавливали. Кража произошла вечером 22 декабря.

Как сообщало 24 ноября ИА Регнум, неизвестные в Подмосковье ограбили сенатора от Республики Алтай Владимира Полетаева. Двое злоумышленников проникли в дом, расположенный в городском округе Истра, через запасной выход. Они похитили 200 тыс. рублей и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей. При этом в доме была система видеонаблюдения.

В дом директора строительной фирмы 13 ноября проник злоумышленник. Но он не просто вынес ценности и деньги на общую сумму свыше 15,7 млн рублей, но и увёз награбленное на Porshe хозяев дома. Вору-домушнику удалось завладеть денежными средствами, ювелирными украшениями, наручными часами и документами.