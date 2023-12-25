Херсон, 25 декабря, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Первая представительница европейских СМИ посетила Херсонскую область с момента её вхождения в состав России, заявил 25 декабря губернатор региона Владимир Сальдо.

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«Ася Иванова-Зуан стала первой журналисткой из стран Европы, которая приехала в Херсонскую область в рамках своей профессиональной деятельности, чтобы рассказать правду о нас», — написал он в Telegram-канале.

Как напомнил Сальдо, подавляющее большинство западных журналистов соблюдают установки своих властей, показывая украинский конфликт односторонне несправедливо. Губернатор отметил, что относится к этому с пониманием, так как такие репортёры — тоже люди и опасаются за свои жизнь и работу. По его мнению, журналистов, не изменивших принципам, со временем станет больше.

Как сообщало ИА Регнум, американский дипломат Питер ван Бурен заявил в статье, что украинский конфликт закончится освобождением Россией новых территорий. По его мнению, условия урегулирования Киеву в итоге продиктуют не только США, но и Россия. Ван Бурен отметил, что Россия, скорее всего, укрепит позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, около 20% территории Украины. Киев ожидает такое же поражение, как и предыдущие поддерживаемые Вашингтоном прокси-правительства, добавил автор.