Москва, 25 декабря, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Знаком «Арктический инвестор» награждена компания «ФосАгро» на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Здесь в рамках деловой программы Дня Мурманской области состоялось награждение компаний, успешно развивающих инвестиционные проекты в Арктике. «ФосАгро» представила на выставке свои достижения в развитии промышленности и туристической индустрии региона.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Вид на город с северного склона горнолыжного курорта и озеро Большой Вудъявр

Базовое предприятие «ФосАгро» кировский филиал АО «Апатит» находится в городе Кировске Мурманской области. Оно обеспечивает производственные комплексы компании уникальным по своей чистоте апатитовым концентратом, сырьем для выпуска фосфорсодержащих удобрений. Об этом рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, принявший участие в пленарной сессии «Мурманская область — Флагман развития Арктики».

«Кировский горно-обогатительный комплекс — это крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного фосфатного сырья и самое инвестиционноемкое предприятие группы, — сказал Михаил Рыбников. — Только за последние пять лет мы вложили в его развитие более 80 млрд рублей. В результате производство выросло почти на треть, до 10,85 млн тонн в прошлом году. Мы продолжаем наращивать ежегодный объем инвестиций в развитие предприятия. В этом году он составит 22,5 млрд рублей».

Генеральный директор «ФосАгро» рассказал участникам пленарной сессии о наиболее масштабных проектах развития кировского филиала АО «Апатит»: новом горизонте +10 метров Кировского рудника, а также начале работ по строительству рудника для разработки месторождения «Плато Расвумчорр». Реализация проекта развития нового подземного горизонта +10 метров на Кировском руднике началась в 2015 году. Он позволит компенсировать выбывающие рудно-сырьевые мощности. Объем инвестиций «ФосАгро» в реализацию проекта превысила 36 млрд рублей. В результате общий объем запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, составит порядка 300 млн тонн.

Увидеть уникальный ГОК воочию и с помощью 3D-очков перенестись в реальный подземный рудник гости выставки «Россия» смогли на площадке «Панорама Дальний Восток и Арктика». Здесь была организована виртуальная экскурсия на производство кировского «Апатита». А на стенде Мурманской области можно было примерить комплект спецодежды работника подземки и сфотографироваться в нем и узнать больше о профессии горняка.

Еще один проект «ФосАгро» в Заполярье — горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». Именно за развитие горнолыжного курорта компания и была отмечена знаком «Арктический инвестор»: более 20 лет она осуществляет якорные инвестиции в его инфраструктуру, вложив за весь срок реализации проекта более 6 млрд рублей. «Большой Вудъявр» стал одним из самых популярных курортов в стране и в этом году победил в национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города». За сезон 2022–2023 годов его посетили более 335 тысяч гостей, что на 25% больше, чем в предыдущем сезоне. Средняя посещаемость «Большого Вудъявра» сегодня превышает полторы тысячи гостей в день, пиковая же достигает 5,5 тысяч гостей в день.

С рекреационными и туристическими возможностями арктического курорта гостей площадки «Панорама Дальний Восток и Арктика» познакомил директор комплекса Александр Сергиенко. Слушатели его презентации «Кто куда, а мы в Хибины!» получили ответы на вопросы об отдыхе в Кольском Заполярье в целом и в Хибинах в частности. Здесь же желающие смогли, не покидая павильон, побывать на виртуальной 3D-экскурсии на курорте.

«Ежегодно число гостей «Большого Вудъявра» растет. В текущем мы готовимся встретить не менее 400 тысяч любителей зимнего отдыха, — отметил директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко. — Среди них — и те, кто уже не раз бывал на наших склонах, и люди, которые приедут к нам впервые. На них и была ориентирована наши презентация. В ней мы постарались рассказать о том, почему стоит хоть раз приехать на отдых в Заполярье, где невероятная красота северной природы сочетается с высококлассным сервисом, комфортом и радушием жителей».

В этом сезоне в ответ на растущий туристический поток инфраструктуру «Большого Вудъявра» дополнят две новые канатные дороги. Уже запущена в эксплуатацию бугельная канатная дорога с двухместными буксировочными устройствами на Северном склоне горы Айкуайвенчорр. Ее пропускная способность составляет 1200 человек в час. Вторая — подвесная пассажирская канатная дорога гондольного типа пропускной способностью от 1200 до 2250 человек в час строится на Южном склоне горы Айкуайвенчорр. Объем инвестиций ФосАгро в это строительство в 2023 году превысил 1,5 млрд рублей.

Как отметил на церемонии официальной презентации региона губернатор Мурманской области Андрей Чибис, подобные инвестиционные проекты постепенно возвращают Кольскому Заполярью статус популярного региона не только для работы, но и для жизни. Он пообещал, что правительство региона и дальше будет формировать благоприятный инвестиционный климат.

«За девять месяцев этого года, впервые с начала 90-х годов в Мурманскую область приехало жить и работать на 800 человек больше, чем уехало. Это наша общая победа. И очень надеюсь, что, благодаря поддержке президента РФ, активной работе наших партнёров — промышленных предприятий — нам удастся сохранить этот тренд и сделать Мурманскую область, как и всю Российскую Арктику, ещё привлекательнее и сильнее, — сказал Андрей Чибис. — Со всеми ключевыми партнёрами — компаниями «Норникель», «ФосАгро», «Новатэк», «Росатом» — у нас есть соглашения о социально-экономическом партнёрстве. Это дополнительные инвестиции в качество жизни тех людей и трудовых коллективов, которые работают в этих компаниях. Мы благодарны партнёрам за эту работу».